В Темрюкском районе комплекс по производству аммиака начнут строить в 2026 году

Строительство газоперерабатывающих предприятий по производству метанола, аммиака и карбамида в Темрюкском районе Краснодарского края начнется в 2026 году. Точное местоположение объектов определят после завершения проектирования, пишут «Ведомости Юг».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В марте 2025 года сообщалось, что в Темрюкском районе шесть земельных участков общей площадью 220 га перевели из сельскохозяйственного назначения в промышленную категорию. Территории расположены рядом с морским портом Тамань.

В сентябре выделили еще два участка площадью 6,6 га. Один находится западнее поселка Волна, второй — на берегу Керченского пролива.

В феврале прошлого года в границы морского порта Тамань включили дополнительные земельные участки для реализации проекта по строительству перевалочного комплекса аммиака и удобрений мощностью 5 млн т в год. Инвестором является «Тольяттиазот».

Алина Зорина

