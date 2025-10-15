ВТБ планирует получить контроль над агроактивами на Кубани стоимостью 5,5 млрд

Группа ВТБ намерена получить контроль над рядом сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае, ранее принадлежавших семье бывшего главы Кавказского района Виталия Очкаласова, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Речь идет о 13 компаниях, среди которых ЗАО «Агрофирма “Дружба”», ООО «Маяк Революции», «Лосево», «Юг-Агропром» и «Агрофирма “Воздвиженская”». В мае 2025 года по решению Кропоткинского городского суда эти активы были обращены в федеральную собственность по иску Генпрокуратуры. В их составе — 12,2 тыс. га сельхозземель, около 200 единиц техники и объекты недвижимости общей стоимостью порядка 5,5 млрд руб.

По данным издания, глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением поручить правительству, Минфину и Генпрокуратуре рассмотреть возможность передачи указанных активов группе ВТБ для последующего управления и продажи. Инициатива, по сведениям источников, была направлена вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, курирующему аграрный сектор.

Интерес ВТБ к активам связан с развитием агрокомплекса «Лабинский», приобретенного в конце 2024 года. Комплекс управляет холдингом «Покровский» — одним из крупнейших сельхозпроизводителей страны, чей земельный банк превышает 240 тыс. га, а годовой объем продукции достигает 2,5 млн тонн.

Эксперты отмечают, что объединение активов Очкаласова с «Лабинским» может стать основой для создания крупного агропромышленного кластера на юге России. Юристы уточняют, что передача имущества, обращенного в доход государства, возможна без торгов — по прямым поручениям главы государства или председателя правительства. Сроки подобных решений могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет и зависят от экономической оценки и гарантий со стороны получателя активов.

Ранее, в декабре 2024 года, «Ведомости Юг» сообщали, что ВТБ приобрел агрокомплекс «Лабинский», управлявший активами бывшего концерна «Покровский». До 2023 года его владельцами были Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, лишившиеся контроля после обвинений в коррупции и передачи имущества Росимуществу. Сделку в банке охарактеризовали как инвестиционную.