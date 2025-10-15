Краснодарские адвокаты требуют определенности в вопросе использования ИИ судами

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе машины правосудия имеет смысл, но пределы такого использования должны быть определены профессиональным сообществом, и уж точно недопустимо передоверять нейросетям судейские функции. Такое мнение «Ъ-Кубань» высказал кубанский управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, комментируя появившуюся практику кубанских судов по написанию приговоров с помощью инструментов ИИ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Краснодарский адвокат Алексей Иванов рассказал «Ъ-Кубань», что встречался с использованием ИИ не только судами.

«К сожалению, иногда приходится краснеть и за коллег-юристов, которые бездумно используют этот инструмент. Но одно дело — юристы, а другое — суд. Я поддерживаю внедрение автоматизации в работе судов. Может быть, где-то и имеет смысл использование технологий ИИ, но все-таки критерии такого использования и его пределы должны определяться профессиональным сообществом. Например, в Германии уже разрешили этот вопрос. По нему должна быть какая-то внятная позиция и в России. Что же касается непосредственно написания приговоров нейросетями, то считаю это недопустимым. Нельзя подменять человеческую интеллектуальную деятельность деятельностью ИИ и исключительные функции судьи перекладывать на программу»,— отметил он.

«Ъ» в среду рассказал о том, как Ейский городской суд Кубани в июне вынес приговор по уголовному делу о получении взятки, возбужденному в отношении двух сотрудников полиции. Каждому из осужденных дали по семь лет лишения свободы. Однако адвокат одного из осужденных Алексей Аванесян обратил внимание на ряд фраз в приговоре, которые показались ему стилистически странными (всего пять фрагментов).

В частности, юриста насторожили места в приговоре, где суд называет адвокатов подсудимых «целой плеядой защитников». Также странным показался фрагмент, где суд пишет, что подсудимые «чудесным образом» участвовали в проверках, несмотря на «прекрасно организованный и подтвержденный распоряжением ГУ МВД по Краснодарскому краю зональный контроль», «о котором суду поведала свидетель защиты». Давая оценку одному из подсудимых, суд назвал его «решительным должностным лицом».

Заключение лингвиста подтвердило его подозрения. Тот пришел к выводу, что судебный акт вынесен с использованием ИИ. Адвокат обжаловал приговор, потому что сейчас существует неопределенность в вопросе о том, допустима такая практика или нет. Но крайсуд по сути уклонился от ответа на вопрос о допустимости применения ИИ при написании судебных актов. Коллегия по уголовным делам лишь указала, что приговор «изложен в ясных и понятных выражениях», а «выбранная судом стилистика изложения определенных умозаключений не влияет на законность принятого судом решения, не противоречит нормам УПК».

Андрей Обнорский