Авиакомпании выступили за корректировку маршрутов на юге

Авиакомпании предложили скорректировать маршруты полетов на юге России, где значительное воздушное пространство ограничено с февраля 2022 года. Перевозчики также выступают за круглосуточную работу запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников, пишет «Ъ».

Директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков на конференции AirTravel-2025 в Сочи заявил, что небольшое спрямление «южного коридора» принесет авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год. Корректировка маршрутов на участке от Элисты до Волгограда повысит их оптимальность на 60% благодаря экономии более 130 тыс. часов полетного времени на почти 90 различных направлениях, где сейчас требуется облет зоны ограничений.

Только аэропорт Сочи может привлечь от спрямления почти 1,2 млн дополнительных пассажиров в год, отметил представитель S7. При открытии хотя бы одного из южных аэропортов годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек.

После введения ограничений продолжительность перелета из Москвы в Сочи выросла почти вдвое — до четырех часов. В авиакомпаниях рассчитывают сократить время полета хотя бы на полчаса, что позволит снизить долю расходов на топливо в стоимости билета.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов отметил, что даже небольшое спрямление маршрутов даст значительную экономию топлива и увеличение провозных емкостей. «Решающее слово в вопросе остается за военными, но пример открытия аэропорта Краснодара этим летом показывает, что конструктивный диалог идет и решения находятся», — сказал он.

Без предложенных мер годовой пассажиропоток может оказаться ниже прогнозов Минтранса и составить около 105 млн человек, считают в отрасли.