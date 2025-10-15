В аэропорту Сочи задержали вербовщика граждан в террористическую организацию

В международном аэропорту Сочи сотрудники полиции задержали жителя Туапсе, который завербовал троих россиян для вступления в террористическую организацию на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Задержание провели специалисты ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По версии следствия, фигурант состоял в рядах террористической группировки и занимался вербовкой граждан страны.

Подозреваемый действовал по заданию иностранного куратора. Он искал людей в интернете и вовлекал их в незаконную деятельность. Трое завербованных россиян планировали вместе с ним покинуть страну и через третьи государства отправиться на Украину для участия в террористической организации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 205.1 и 205.5 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу.

Алина Зорина