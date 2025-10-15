Сбер: на InRussia-2025 обсуждали цифровую трансформацию, частные инвестиции и экспорт для бизнеса

В Минеральных Водах прошел Международный форум-выставка InRussia-2025.

Фото: пресс-служба Сбер

Он стал ключевой площадкой для обсуждения направлений развития российской промышленности и экономики. Более трех тысяч участников из России и других стран, включая инвесторов, представителей бизнеса, руководителей федеральных ведомств и делегации от 58 регионов России, собрались здесь для обмена мнениями и опытом. Эксперты Сбера акцентировали внимание на цифровой трансформации производственных процессов, привлечении частных инвестиций в бизнес, комплексном сопровождении внешнеэкономической деятельности и создании цифровых парков в Ставропольском крае.

В первый день обсуждали вопросы автоматизации и роботизации производств: как повысить производительность с использованием отечественных технологических решений, а также обучение и подготовку кадров. Во второй день эксперты обсудили, как привлечь частные инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, участники обсудили комплексное решение Сбера для компаний, желающих выйти на зарубежные рынки. В списке основных партнеров: Китай, Индия, Турция, Республика Беларусь и Казахстан.

В рамках одной из сессий с участием представителей профильных министерств, депутатов Ставропольского края и экспертов Сбера, обсуждались вопросы развития инфраструктуры в регионе для размещения объектов, связанных с обработкой и хранением цифровых данных. Участники сессии также обсуждали вопросы снижения затрат на энергоресурсы, привлечения квалифицированных кадров и получения государственной поддержки для развития цифровых парков.

«IT-кластеры — это стратегический хаб для цифровой трансформации региона. В них будут создаваться экосистемы для бизнеса и образования. Сегодня основная масса центров обработки информации сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге (около 80%). Создание таких центров в Ставропольском крае станет мощным драйвером регионального развития», — отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.