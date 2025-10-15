Часть отелей сети Marton в Краснодаре продолжает принимать брони до ноября

Несмотря на начавшееся исполнение решения суда о конфискации имущества, отдельные отели сети Marton в Краснодаре по-прежнему принимают бронирования до 31 октября. Как выяснил корреспондент «Ъ-Кубань», номера доступны для резервирования лишь до конца месяца — на ноябрь и новогодние праздники заявки не принимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее судебные приставы Краснодара приступили к исполнению решения Останкинского районного суда Москвы о конфискации активов бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его партнеров Андрея и Ивана Марченко. Здания отелей сети Marton опечатываются, посетителей и персонал просят покинуть помещения.

Во вторник, 14 октября, суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры, постановив изъять в доход государства активы общей стоимостью не менее 9 млрд руб., включая 95 объектов недвижимости. В ходе заседания представитель прокуратуры заявил, что господин Момотов был связан с организованной преступной группировкой «Покровские», действовавшей в Ростовской области и Краснодарском крае, и участвовал в захвате земель и активов. Кроме того, прокуратура просила приобщить к делу материалы, касающиеся организации проституции в отелях Marton, включая эпизоды с участием несовершеннолетних.

По данным следствия, бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов через господина Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда, что позволяло прикрывать деятельность сети и связанных с ней структур.

Мария Удовик