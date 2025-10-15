ФСБ в Крыму раскрыла ячейку женской террористической организации

Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации в Крыму женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, в состав группы входили четыре гражданки России.

По данным спецслужбы, участницы ячейки вели пропаганду идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и занимались вербовкой сторонников среди мусульман Крыма. Подпольные собрания проходили в конспиративных условиях.

При обысках по местам проживания задержанных сотрудники ФСБ изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для координации деятельности.

Следственным управлением УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по статьям 205.5 УК РФ — об организации и участии в деятельности террористической организации.

Вячеслав Рыжков