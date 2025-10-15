В Краснодаре начнут проектирование киберспортивного комплекса в 2026 году

В Краснодаре подготовили эскизный проект многофункционального киберспортивного центра, который построят в Фестивальном микрорайоне на ул. Тургенева, 148. Проектно-изыскательные работы в случае финансирования планируют начать в первом квартале 2026 года, сообщили «Ъ-Кубань» в департаменте строительства администрации города.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Центр возведут в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар». Эскизный проект и сметы подготовила компания ООО «НПТ», а достоверность стоимости проверил муниципальный «Центр ценообразования в строительстве и ЖКХ».

Ранее, в августе 2024 года, в ряде региональных СМИ появилась информация, что власти Краснодара планируют построить городской фиджитал-центр. Уточнялось, что в учреждении разместят залы для игровых видов спорта и помещения для киберспорта. Как сообщал телеканалу «Краснодар» заместитель главы города по молодежной политике, физической культуре и спорту Денис Ярченко, администрация долго не могла подобрать участок под строительство.

Сейчас МКУ «Единая служба заказчика» оформляет земельный участок в постоянное бессрочное пользование. После завершения процедуры вопрос о выделении средств из бюджета краевой столицы на разработку проектно-сметной документации будет вынесен на рассмотрение городской думы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре на территории кластера «Город спорта» планируется строительство Дворца гимнастики на 2 тыс. зрительских мест с возможностью проведения соревнований международного уровня.

Нурий Бзасежев