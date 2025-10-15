Сочинский бизнесмен проиграл спор о взыскании с РФ убытков в размере 5,8 млрд

Сочинский предприниматель Сергей Эксузян не смог взыскать с государства 5,8 млрд руб. убытков, понесенных в связи с прекращением строительства апарт-отеля «Сады киви» в Адлере. Арбитражный суд Краснодарского края и апелляционная инстанция отклонили его требования, указав, что ответственность за убытки несет сам застройщик, пишет «Ъ».

Строительство комплекса на участке площадью 2,8 га у берега моря было остановлено в 2022 году после решения суда об отзыве разрешения на работы и аннулировании договора аренды. Прокуратура выявила, что объект возводился с нарушениями, а право на участок, находившийся в федеральной собственности, было получено незаконно.

Сергей Эксузян и ООО «Сады киви» ранее обращались в суд с требованием возместить вложенные инвестиции и упущенную выгоду, аргументируя свои претензии надеждой на законность действий государственных органов. В 2023 году суд уже отказал в удовлетворении иска. В повторном обращении в 2024 году застройщик ссылался на материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника краевого управления Росимущества Андрея Краснова, признанного виновным в превышении полномочий при распоряжении земельными участками.

Суд признал, что вина чиновника не устанавливает прямую причинно-следственную связь между действиями Росимущества и убытками инвестора. В решении отмечено, что профессиональный застройщик должен был учитывать ограничения при использовании территории и самостоятельно отвечать за риски.