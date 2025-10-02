Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выступление Путина на «Валдае». Главное

Путин об Украине, убийстве Чарли Кирка и повышении НДС

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пленарной сессии «Валдая». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

  • ВС РФ заняли две трети Купянска. Российские войска зашли в Покровск, Константиновку и Северск, удерживают инициативу по всей линии фронта.
  • Личного и руководящего состава в зоне СВО хватает.
  • Сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире.
  • Дезертиры в российской армии есть, но их единицы.
  • Если Россия — «бумажный тигр», то попробуйте с ним разберитесь.
  • Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Глосса — русский солдат.
  • Сейчас ударов по самой Запорожской АЭС нет. Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.
  • Поставки Tomahawk Украине — новый этап эскалации. Применение ракет невозможно без прямого участия американских военных, это нанесет ущерб российско-американским отношениям, однако «не изменит положение на фронте».
  • «Оттяпать» у России ничего не получится.
  • На Аляске с Трампом обсуждалась в основном Украина.
  • У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.
  • Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать.

Об экономике России и повышении НДС

  • Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития».
  • РФ «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию.
  • Дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%.
  • Важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.

О противостоянии с Западом

  • Западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии.
  • Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям. Если это произойдет, Москва сделает то же самое.
  • Европа продолжит «скукоживаться и затухать».
  • Арест Францией танкера в нейтральных водах — пиратство.

Об отношениях с США

  • Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году.
  • Убийство Чарли Кирка — отвратительное злодеяние.

О сравнениях с императором Александром II

  • «Я не император, я президент и избран народом на определенный срок».

