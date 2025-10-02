Выступление Путина на «Валдае». Главное
Путин об Украине, убийстве Чарли Кирка и повышении НДС
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пленарной сессии «Валдая». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте на Украине
- ВС РФ заняли две трети Купянска. Российские войска зашли в Покровск, Константиновку и Северск, удерживают инициативу по всей линии фронта.
- Личного и руководящего состава в зоне СВО хватает.
- Сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире.
- Дезертиры в российской армии есть, но их единицы.
- Если Россия — «бумажный тигр», то попробуйте с ним разберитесь.
- Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Глосса — русский солдат.
- Сейчас ударов по самой Запорожской АЭС нет. Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.
- Поставки Tomahawk Украине — новый этап эскалации. Применение ракет невозможно без прямого участия американских военных, это нанесет ущерб российско-американским отношениям, однако «не изменит положение на фронте».
- «Оттяпать» у России ничего не получится.
- На Аляске с Трампом обсуждалась в основном Украина.
- У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.
- Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать.
Об экономике России и повышении НДС
- Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития».
- РФ «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию.
- Дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%.
- Важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.
О противостоянии с Западом
- Западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии.
- Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям. Если это произойдет, Москва сделает то же самое.
- Европа продолжит «скукоживаться и затухать».
- Арест Францией танкера в нейтральных водах — пиратство.
Об отношениях с США
- Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году.
- Убийство Чарли Кирка — отвратительное злодеяние.
О сравнениях с императором Александром II
- «Я не император, я президент и избран народом на определенный срок».