Выступление Путина на «Валдае». Главное

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пленарной сессии «Валдая». Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

ВС РФ заняли две трети Купянска. Российские войска зашли в Покровск, Константиновку и Северск, удерживают инициативу по всей линии фронта.

Личного и руководящего состава в зоне СВО хватает.

Сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире.

Дезертиры в российской армии есть, но их единицы.

Если Россия — «бумажный тигр», то попробуйте с ним разберитесь.

Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Глосса — русский солдат.

Сейчас ударов по самой Запорожской АЭС нет. Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.

Поставки Tomahawk Украине — новый этап эскалации. Применение ракет невозможно без прямого участия американских военных, это нанесет ущерб российско-американским отношениям, однако «не изменит положение на фронте».

«Оттяпать» у России ничего не получится.

На Аляске с Трампом обсуждалась в основном Украина.

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать.

Об экономике России и повышении НДС

Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития».

РФ «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию.

Дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%.

Важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.

О противостоянии с Западом

Западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии.

Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям. Если это произойдет, Москва сделает то же самое.

Европа продолжит «скукоживаться и затухать».

Арест Францией танкера в нейтральных водах — пиратство.

Об отношениях с США

Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году.

Убийство Чарли Кирка — отвратительное злодеяние.

О сравнениях с императором Александром II