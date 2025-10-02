Путин ответил на слова Трампа о «бумажном тигре»

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире. Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра» и призвал попробовать с этим «тигром» «разобраться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Федор Лукьянов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Федор Лукьянов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. <...> Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это "бумажный тигр", что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» — сказал господин Путин на заседании клуба «Валдай». По словам Владимира Путина, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сентябрь составили 44 700 человек. При этом потери российской армии кратно меньше.

Дональд Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром» в контексте боевых действий на Украине. Американский президент заявил, что «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю» в этом конфликте. 25 сентября он пообещал больше не использовать это выражение в отношении России и других стран. Однако 30 сентября он нарушил обещание.