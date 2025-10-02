Путин: я не император, я президент

Президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» спросили, не ощущает ли он себя императором Александром I на Венском конгрессе, который «самолично вел переговоры о новом мироустройстве».

Президент сказал, что не ощущает. Господин Путин заявил, что он — президент и «избран народом на определенный срок». «Это большая разница»,— добавил Владимир Путин.

В 2020 году Владимир Путин в интервью ТАСС не согласился с тем, что его можно назвать царем. Президент уверил, что «царь только раздает приказы», а он же работает каждый день. Тогда же на вопрос интервьюера о том, останется ли президент «с нами навсегда», господин Путин ответил: «Если вы захотите».