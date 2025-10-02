Путин: ВС РФ заняли две трети Купянска

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Валдайского клуба сообщил, что российские войска везде удерживают стратегическую иниативу в зоне СВО.

Владимир Путин сказал, что группировка «Центр» работает активно, бойцы зашли в Красноармейск. Группировка «Запад» взяла под контроль почти две трети Купянска, российские войска уже в центре города, добавил он.

Группировка войск «Восток» идет уверенно и быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской области, сказал президент. «Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы в себе уверены»,— сказал глава государства.