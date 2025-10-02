Путин назвал поставки Tomahawk новым этапом эскалации конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка американских ракет Tomahawk Украине ничего не изменит на поле боя. При этом, по его словам, отношения России и США испортятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Федор Лукьянов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Федор Лукьянов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается "Томагавков", то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это (поставки этих ракет Украине.— “Ъ”) не изменит вообще никак соотношение на поле боя»,— заявил господин Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Могут ли "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Но мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце туннеля? Конечно, нанесет, но а как же?»,— добавил президент.

«Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях России и США», — отметил Владимир Путин.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что передача Украине ракет Tomahawk обсуждается через страны НАТО. Окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на эти поставки Россия отреагирует «должным образом». Дальность полета ракет Tomahawk — свыше 2 тыс. км, у некоторых модификаций — до 5,5 тыс. км.