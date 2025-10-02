Путин: Европа продолжит «скукоживаться и затухать»

Президент России Владимир Путин считает, что основа европейской идентичности размывается из-за «неконтролируемой» миграции. По его словам, при таком положении Европа потеряет свой «ценностный базис» и продолжит «скукоживаться».

«Это (Европа.— “Ъ”) затухающий центр, он так и будет постепенно скукоживаться и затухать. <...> Так или иначе, базис ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то и Европа, которую мы все так любили, — она исчезает»,— сказал господин Путин на заседании Международного клуба «Валдай».

Российский президент отметил, что «возродиться» Европе помогут национально ориентированные политические силы. Сейчас они, по словам господина Путина, «набирают обороты» во Франции, Германии, Венгрии и других европейских странах.