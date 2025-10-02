Путин назвал пиратством арест Францией танкера в нейтральных водах

Президент России Владимир Путин заявил, что на нефтеналивном танкере, на который накануне высадились военные французские моряки, «нет и быть не может» никаких беспилотников и военного оборудования. Арест судна он назвал пиратством, которым власти страны занимаются, чтобы отвлечь своих граждан от «тяжелой ситуации» внутри страны, считает президент.

«Исходя из внутриполитической тяжелой ситуации для правящей во Франции верхушки, потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции, от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Франция пытается спровоцировать другие страны, в частности, Россию, на какие-то активные действия.

Господин Путин добавил, что у него «рабочие отношения добрые» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Но то, что сейчас происходит — это то, что я вам сказал. Я в этом нисколько не сомневаюсь, я его хорошо знаю»,— сказал он.

Танкер был арестован в связи с расследованием дела об обнаружении беспилотников в небе над Данией. Западные СМИ утверждают, что судно входит в российский «теневой флот».

Подробнее — в материале «Ъ» «Французы разглядели в танкере под флагом Бенина руку Москвы».