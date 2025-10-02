Путин: у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что вслед за «Орешником» на вооружении армии страны могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут», — сказал Владимир Путин.

21 ноября 2024 года Владимир Путин заявил, что в России был произведен ракетный комплекс «Орешник». Максимальная дальность ракеты — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т.