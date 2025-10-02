Путин: личного и руководящего состава в зоне СВО хватает

Президент Владимир Путин заявил, что у российской армии в зоне боевых действий на Украине достаточно и личного, и руководящего состава. Он добавил, что власти России не проводят «никакой массовой, тем более принудительной мобилизации».

«У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ, кратно»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он также сообщил, что в России есть дезертиры, но их единицы.

По словам президента России, потери Украины за сентябрь составили около 44,7 тыс. человек, из которых почти половина — безвозвратные. Количество погибших и раненых в российской армии он не назвал.