Путин: важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС

Президент России Владимир Путин заявил, что важно не допустить создания и развития теневой экономики после повышения НДС на 2%. Об этом он сказал, когда выступал на международном дискуссионном форуме «Валдай».

Господин Путин объяснил решение правительства повысить ставку. 22-процентный НДС позволит Банку России «найти лучший баланс» при принятии решения по ключевой ставке, правительству — при решениях по расходу бюджета, а также даст возможность «удержать основные параметры» экономики и создать условия для дальнейшего развития.

Необходимость повышения НДС в Минфине объяснили нуждами обороны и безопасности. В ведомстве пообещали, что цены вырастут «умеренно и ограниченно». Ставка НДС на уровне 22% будет установлена с 1 января.

