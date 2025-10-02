Путин: ударов по самой Запорожской АЭС нет

Украина продолжает наносить удары по территории Запорожской АЭС, но не по самой электростанции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин и отметил, что ситуация находится под контролем. Он допустил, что российская армия может ударить по украинским АЭС в ответ, если ВСУ не прекратят «эту опасную игру».

«То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС, ничем не отличается от действий диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет для тех, кто этим занимается»,— сказал господин Путин на заседании Международного клуба «Валдай».

23 сентября ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС. Удары пришлись по высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Сейчас электроснабжение ЗАЭС осуществляется от резервных дизель-генераторов. Пресс-служба станции заверила, что запасов дизельного топлива достаточно для длительной работы генераторов в автономном режиме.