Путин назвал погибшего на СВО сына замдиректора ЦРУ Глосса русским солдатом

Президент Владимир Путин рассказал, что сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Глосс достойно участвовал в боевых действиях на Украине в составе российской армии и «был русским солдатом».

«Он прошел специальную подготовку и был зачислен не просто в Вооруженные силы, а в элитное подразделение российских Вооруженных сил — воздушно-десантные войска. И он воевал на переднем крае, воевал достойно»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, Майкл Глосс доказал своим поведением и жизнью, что он храбрый человек. Он также рассказал, что господин Глосс «сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию».

21-летний Майкл Глосс участвовал в боевых действиях на стороне России и в результате артиллерийского обстрела погиб на территории ДНР в апреле 2024 года. Как писал CBS News, в августе 2025-го Владимир Путин через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа передал матери Майкла Глосса Орден Мужества.

«Когда поступил проект указа о его награждении Орденом Мужества. Честно? Не скрою, меня это самого немало удивило»,— сказал Владимир Путин. Он уточнил, что у Майкла Глосса «действительно непростые родители»: мать — действующий замдиректора ЦРУ, а отец — ветеран военно-морских сил США и глава одной из крупнейших компаний-подрядчиков Пентагона.