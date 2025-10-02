Путин: Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году

Россия в прошлом году заработала около $800 млн на продаже обогащенного урана США, заявил президент Владимир Путин. По его словам, к концу 2025 года этот показатель увеличится до $1,2 млрд.

«Самым крупным поставщиком является американо-европейская компания — она поставляет на американский рынок примерно 60% ядерного топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно 25%»,— сказал господин Путин на заседании Международного клуба «Валдай».

США ввели санкции на импорт урана из России в 2024 году. В ответ Москва ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В сентябре 2025-го глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что пока отказ от российского урана невозможен, но США «приближаются к этому моменту».