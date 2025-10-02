Путин и Трамп на Аляске обсуждали в основном Украину

Президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже они практически не затрагивали вопросы, которые не связаны с урегулированием российско-украинского конфликта.

«Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже двусторонней повестке. Говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом это уже хорошо»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

На вопрос модератора встречи Владимиру Путину о том, рассказывал ли он историю Украины Дональду Трампу, президент ответил отрицательно. Когда зал рассмеялся, господин Путин сказал: «Не смешно. Мы реально говорили о возможных вариантах урегулирования».

Президент также сообщил, что «поверхностно» на Аляске обсуждалось восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин также уточнил, что Дональд Трамп хороший собеседник, который «слушает, слышит, реагирует». По его словам, Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном.

Встреча президентов России и США прошла в Анкоридже 15 августа. Переговоры продолжались около полутора часов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Америка никак не наговорятся».