Путин и Трамп на Аляске обсуждали в основном Украину

Путин: Россия готова продолжать диалог с Трампом по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже они практически не затрагивали вопросы, которые не связаны с урегулированием российско-украинского конфликта.

«Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже двусторонней повестке. Говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом это уже хорошо»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

На вопрос модератора встречи Владимиру Путину о том, рассказывал ли он историю Украины Дональду Трампу, президент ответил отрицательно. Когда зал рассмеялся, господин Путин сказал: «Не смешно. Мы реально говорили о возможных вариантах урегулирования».

Президент также сообщил, что «поверхностно» на Аляске обсуждалось восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин также уточнил, что Дональд Трамп хороший собеседник, который «слушает, слышит, реагирует». По его словам, Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном.

Встреча президентов России и США прошла в Анкоридже 15 августа. Переговоры продолжались около полутора часов.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

