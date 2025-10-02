Путин: западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии

Спецслужбы России подтверждают данные о том, что западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что сербские протесты — внутреннее дело Белграда.

«Согласен с президентом Сербии Александром Вучичем, и специальные службы подтверждают это: некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции. В данном случае — в Сербии»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, молодые люди в Сербии, «даже те, кто на улицы выходит», патриоты. Он также сказал, что организаторы протестов в стране хотят, чтобы «сербский народ и дальше страдал».

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года, когда на вокзале города Нови-Сад обрушился железобетонный козырек. Погибли 16 человек. Протестующие требуют ужесточить борьбу с коррупцией, распустить парламент и провести досрочные выборы. Александр Вучич утверждал, что акции протеста в большей степени спровоцированы извне. 15 сентября Служба внешней разведки России заявила, что протесты связаны с «подрывной деятельностью» Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российскую разведку в Белграде услышали».