Главные новости за 22 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Мирные жители погибли и пострадали при ударе ВСУ по санаторию и школе в Крыму. Удар вражеских БПЛА нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты.

По уточненным данным, в результате атаки украинских беспилотников в Форосе погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.

В Славянском районе после налета беспилотников повреждены 13 зданий. Комиссия оценивает масштабы ущерба, включая повреждения крыш, потолков и чердачных перекрытий.

В августе на Кубани выдали более 2 тыс. ипотек с господдержкой на 11,6 млрд руб. На долю льготных программ пришлось 57% от общего количества сделок и 76% от объема выдач.

Средний чек в продуктовых магазинах Краснодарского края за январь—июль составил 1022 руб., увеличившись на 9% в годовом выражении.

В Кабардино-Балкарии сотрудники МВД задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, находившегося в федеральном розыске.

Аграрии Краснодарского края застраховали более 1,1 млн га посевов в 2025 году. Сумма страховых выплат по пострадавшим посевам в первом полугодии 2025 года составила 1,3 млрд руб.

Глава Ялты Янина Павленко намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с ходатайством о введении режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня после атаки беспилотников на гражданские объекты поселка Форос.

Московский городской суд продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 24 декабря. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 104 млн руб.

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве дочери в Краснодарском крае. Он пробудет под арестом два месяца.