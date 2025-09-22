Обвиняемого в убийстве дочери на Кубани отправили под стражу на 2 месяца

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве дочери в Краснодарском крае. Он пробудет под арестом два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кавказский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Фигуранту инкриминируется совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Согласно материалам дела, житель Кропоткина являлся отцом трехлетней девочки. Он жил отдельно от ребенка и ее матери. 19 сентября он забрал дочь из дома в Тихорецком районе, отвез ее в Кавказский район и убил. После этого он заявил о похищении несовершеннолетней, чтобы скрыть преступление.

Алина Зорина