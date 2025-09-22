Средний чек в продуктовых магазинах Кубани за год вырос на 9%

Средний чек в продуктовых магазинах Краснодарского края за январь—июль составил 1022 руб., увеличившись на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество покупок за тот же период выросло на 4%. По оценке экспертов, рост трат связан с повышением реальных располагаемых доходов населения.

Более заметная динамика фиксировалась в начале года, однако к лету темпы увеличения замедлились. Основной вклад в рост среднего чека внесли овощные товары, в том числе более дорогого ценового сегмента.

Вячеслав Рыжков