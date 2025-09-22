Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому продлили арест до конца года

Московский городской суд продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 24 декабря. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 104 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По данным следствия, экс-градоначальник Сочи получал взятки от крупных застройщиков Краснодарского края за создание благоприятных условий для их бизнеса. На полученные средства супруги Копайгородские через подставных лиц приобрели по заниженной стоимости дом и земельный участок.

Предприниматели оказывали чиновнику услуги имущественного характера. Один из бизнесменов благоустроил территорию возле дома должностного лица, выполнил строительные и ремонтные работы в жилище, приобретенном преступным путем, закупил сантехнику, двери и электротовары.

Другой предприниматель под давлением мэра был вынужден более чем в пять раз снизить стоимость четырех однокомнатных квартир в Сочи. Всю недвижимость оформили на знакомую жены бывшего главы Сочи.

Еще один застройщик передал через посредников сочинскому мэру свыше 20 млн руб. Взяткодатели рассчитывали на выгодные контракты с администрацией Сочи и должностными лицами других муниципалитетов Краснодарского края.

Помимо получения четырех особо крупных взяток и посредничества в коррупции, Копайгородскому предъявлено обвинение в растрате и легализации денежных средств. Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 млн руб.

Жена бывшего мэра Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний. Ее помощнику Александру Пасунько также вменяется эпизод принуждения свидетелей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.