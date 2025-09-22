В Славянском районе после налета беспилотников повреждены 13 зданий

Экстренные службы Славянского района обнаружили последствия падения обломков БПЛА по 13 адресам. Комиссия оценивает масштабы ущерба, включая повреждения крыш, потолков и чердачных перекрытий, сообщил в своем Telegram-канале глава района Роман Синяговский.

Жителям гарантировали всю необходимую помощь. По состоянию на 06:00, информация о пострадавших среди населения отсутствует.

На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии и саперы, которые ведут обезвреживание и изъятие элементов БПЛА. Власти напоминают, что съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена, а также призвали не подходить к подозрительным предметам и сообщать о находках по телефону 112 или горячей линии администрации района.

Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников. Над территорией России дежурными расчетами ПВО ликвидировали 114 БПЛА самолетного типа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Стародеревянковской произошло возгорание на электроподстанции.

Нурий Бзасежев