Глава Крыма: число жертв атаки ВСУ увеличилось до трех

По уточненным данным, в результате атаки украинских беспилотников в Форосе погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Господин Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В Минобороны РФ сообщили, что около 19.30 мск по курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В ведомстве назвали произошедшее «преднамеренной террористической атакой по гражданским объектам».

Лия Пацан