Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан бывший депутат Госдумы и экс-замглавы правительства Крыма Руслан Бальбек

В Кабардино-Балкарии сотрудники МВД задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, находившегося в федеральном розыске.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В крымском управлении МВД сообщили, что в отношении 48-летнего политика расследуется уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете (ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Руслан Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года. В 2016–2021 годах он представлял Крым в Государственной думе, ранее занимал пост заместителя председателя Совета министров республики. Расследование продолжается, следственные органы проводят необходимые процессуальные действия.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все