В Крыму хотят ввести режим ЧС после атаки БПЛА на Форос

Глава Ялты Янина Павленко намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с ходатайством о введении режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня после атаки беспилотников на гражданские объекты поселка Форос. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — заявила Янина Павленко.

В населенном пункте уже действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Департаменту строительства и благоустройства поручили в срочном порядке оценить масштаб повреждений. Специалисты должны определить полный перечень необходимых работ для восстановления объектов, в первую очередь школы. На территории, где следственные органы завершили необходимые мероприятия, начинаются уборка и устранение последствий.

В результате атаки украинских беспилотников в Республике Крым в ночь на 22 сентября пострадали 16 человек, погибли трое. Удар дронов нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также повреждено здание местной школы. Четверо пострадавших в результате случившегося остаются в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации.

Алина Зорина