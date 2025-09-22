Аграрии Краснодарского края застраховали 1,1 млн га посевов

Аграрии Краснодарского края застраховали более 1,1 млн га посевов в 2025 году. Об этом рассказали на совещании по вопросам поддержки сельхозпредприятий, пострадавших от засухи, которое провел заместитель губернатора Андрей Коробка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сумма страховых выплат по пострадавшим посевам в первом полугодии 2025 года составила 1,3 млрд руб. Росгидромет прогнозирует продолжение засухи в 2026 году, что может повлиять на урожай будущего года. Рассматривается возможность привлечения авиации для вызова осадков.

Для предприятий, пострадавших от чрезвычайной ситуации по засухе, разработаны меры поддержки, включающие льготные кредиты и микрозаймы. Прорабатывается возможность налоговых и арендных отсрочек, а также региональных субсидий.

По поручению губернатора из краевого бюджета будет предоставлена погектарная поддержка предприятиям в зоне ЧС, где урожайность сельскохозяйственных культур ниже 30 ц/га. Субсидия компенсирует часть затрат на семена и топливо.

Всего на Кубани озимыми культурами под урожай 2026 года засеют свыше 1,8 млн га. Кампания началась с озимого рапса — под него отведено около 80 тыс. га. Сев озимых колосовых культур должен стартовать не ранее 5 октября и завершиться до 10 ноября.

Как сообщил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, кубанские аграрии полностью обеспечены ресурсами для проведения осенней посевной. Семенного материала заготовлено более 425 тыс. т, в поля выйдет более 32,5 тыс. сельхозмашин. Запасов топлива достаточно, но необходимо продолжить его накопление с учетом завершающихся полевых работ этого года.

Ученые предложили стратегию для получения высокого урожая в условиях сложной агроклиматической ситуации. В ее основе — грамотная сортовая политика и восстановление плодородия с помощью минеральных и органических удобрений.

Алина Зорина