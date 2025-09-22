В августе на Кубани выдали более 2 тысяч ипотек с господдержкой на 11,6 млрд рублей

В августе 2025 года банки выдали 49,6 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 286,7 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. В Краснодарском крае в последний месяц лета выдали более 2 тыс. ипотек с господдержкой на 11,6 млрд руб.

На долю льготных программ пришлось 57% от общего количества сделок и 76% от объема выдач. В годовом выражении число кредитов выросло на 25%, объем — на 29%. Для сравнения, в августе прошлого года было оформлено 39,8 тыс. кредитов на 222,3 млрд руб., их доля составляла 46 и 62% соответственно.

Средний размер льготного кредита достиг 5,78 млн руб., увеличившись на 3% к августу 2024 года, а срок кредитования вырос до 322 месяцев против 314 месяцами годом ранее. В сравнении с июлем показатели изменились незначительно: тогда банки оформили 49,1 тыс. кредитов на 284,9 млрд руб., доля льготной ипотеки составила 60% в количественном выражении и 79% в денежном.

По итогам восьми месяцев 2025 года объем рынка льготной ипотеки составил 1,77 трлн руб. при 308,8 тыс. выданных кредитов. Это на 29% и 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 470,8 тыс. кредитов на 2,51 трлн руб.

Лидерами по объемам льготного кредитования в августе стали Москва (33,4 млрд руб.), Московская область (22,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (16,9 млрд руб.), Краснодарский край (11,7 млрд руб.) и Татарстан (10 млрд руб.). Самый высокий средний размер кредита зафиксирован в Москве — 8,61 млн руб., в Московской области — 7,79 млн руб., в Санкт-Петербурге — 7,3 млн руб. Наиболее длительные сроки кредитования отмечены в Тыве (29 лет 2 месяца), наиболее короткие — в Еврейской автономной области (20 лет 11 месяцев).

Вячеслав Рыжков