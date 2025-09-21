Мирные жители погибли и пострадали при ударе ВСУ по санаторию и школе в Крыму

В результате атаки украинских беспилотников в Крыму пострадали около 15 человек, число погибших уточняется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По данным главы региона, удар вражеских БПЛА нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также пострадало здание школы. Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе Ялты произошло возгорание сухой растительности.

На месте происшествия работают профильные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— написал Сергей Аксенов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о16 сбитых беспилотниках над Черным морем. Еще три беспилотника были перехвачены в Республике Крым.

Лия Пацан