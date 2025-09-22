Главные новости за 22 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

«Юникредит банк» (входит в группу Unicredit) подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к холдингу Ralmir Holding B.V., которому принадлежит торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Радуга». С ответчика хотят получить 827,4 млн рублей долга с обращением взыскания на заложенное имущество. Заседание по делу пройдет 29 октября.

Сотрудники полиции проверили более 400 человек, в том числе 57 иностранцев, в ходе оперативно-профилактических мероприятий на Васильевском острове. По итогам проведенного рейда было установлено, что шесть иностранных граждан находятся на территории в РФ незаконно. Их доставили в отдел для привлечения к административной ответственности.

ООО «ГЭХ Инжиниринг» (является структурой ПАО «Газпром») арендовало 2,5 тыс. кв. м офисных помещений в БЦ класса B+ Forest в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в компании Maris, выступившей брокером сделки. По данным Rusprofile, основным видом деятельности «ГЭХ Инжиниринг» является строительство электростанций. Сделка подтверждает устойчивый тренд на переезд крупных структур Газпрома из Москвы в Петербург, полагают эксперты.

Сбербанк и ПСБ подали иски о банкротстве ООО «Волосовский комбикормовый завод». Об аналогичном намерении также сообщал «Московский кредитный банк». Согласно картотеке арбитражных дел, размер требований по последнему иску Сбера составляет 83,9 млн рублей, ПСБ требует взыскать 82,2 млн руб. В целом суммарные требования банков к предприятию в этом году достигли 560 млн рублей. Все иски касаются неисполнения обязанностей по кредитам.

В здании Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова не могут провести капремонт из-за проблем с разграничением собственников, сообщили 22 сентября в Контрольно-счетной палате Петербурга. В историческом доме в переулке Матвеева, 1А помимо училища также располагается музыкальная школа петербургской консерватории. В ходе мероприятия для анализа сложившейся ситуации будут направлены запросы в соответствующие инстанции, заявили в КСП.

Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Как стало известно «Ъ», ответчиками выступают Федерация независимых профсоюзов РФ и сам вуз, в качестве третьего лица привлечен ректор Александр Запесоцкий. Надзорное ведомство отмечает, что ФНПР и господин Запесоцкий отступили от запрета на смену социального профиля учебного учреждения и перевели его деятельность на коммерческую основу, легализовав незаконный захват публичной собственности на имущество вуза. Подробнее — в материале «Ъ».

Верховный суд РФ может переехать в Санкт-Петербург во второй половине 2027 года, заявил исполняющий обязанности председателя судебной инстанции Юрий Иваненко на XIII Международном юридическом форуме стран АТР. «С учетом текущей ситуации мы надеемся, что это может произойти ориентировочно в 2027-2028 годах. Самое раннее — во второй половине 2027 года»,— прокомментировал господин Иваненко сроки возможного переезда ВС РФ в город на Неве.

Пост врио главы Центрального района Санкт-Петербурга вновь занял Александр Векслер. Информация об этом появилась на сайте Смольного 22 сентября. Он сменил на этой должности Максима Романцова, который летом 2025 года занял ее вместо самого господина Векслера. При этом главой Центрального района официально числится Елена Разумишкина (ранее — Елена Федорова), которая сейчас находится в декретном отпуске.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга выдал положительное заключение по проекту строительства нежилого здания на Левашовском проспекте, д. 13, лит. И. На указанной территории предполагается возвести новый бизнес-центр, проект которого разработало ООО «Архитектурное бюро «А.Лен». При разработке проектных решений авторам пришлось учитывать стилистические особенности находящихся рядом объектов культурного наследия и среды.

Комиссия Заксобрания Петербурга по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект депутатов от «Единой России» о праве религиозных учреждений нарушать тишину по утрам в выходные дни и праздники. Действующая редакция закона разрешает проведение религиозных обрядов в рамках канонических требований конфессий ночью. Это право не распространяется на действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 08:00 до 12:00. Депутаты предлагают отменить это исключение.

По итогам восьми месяцев текущего года ОАО РЖД перечислило в виде налогов в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 11,4 млрд рублей. Такие цифры назвали 22 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Наибольшие налоговые отчисления направлены в городскую казну Санкт-Петербурга — 3,2 млрд рублей и в бюджет Ленинградской области — 3,3 млрд рублей, уточняется в сообщении ОЖД.

Вечером 22 сентября сады и парки Петербурга закрыли для посещения в связи с объявленным в городе штормовым предупреждением. Комитет по благоустройству дал поручение дорожным и садово-парковым предприятиям обеспечить полную готовность к оперативной ликвидации последствий непогоды, сообщили в ведомстве. Согласно прогнозам, в ближайшие часы Петербург накроет серьезный шторм. На территории города 22-23 сентября действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с ливнями, ветром, грозами и градом.