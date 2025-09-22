Полицейские проверили 400 человек на Васильевском острове в ходе очередного рейда

Сотрудники полиции проверили более 400 человек, в том числе 57 иностранцев, в ходе оперативно-профилактических мероприятий на Васильевском острове. Об этом сообщили 22 сентября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Шесть иностранных граждан находились в РФ незаконно. Их доставили в отдел для привлечения к административной ответственности.

Также сотрудники полиции выявили езду без страховки, нарушение правил установки регистрационных знаков, нарушение правил перевозки пассажиров и применения ремней безопасности, управление неисправным авто, проезд на «красный» и езду без документов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ходе утреннего рейда на стройках в Шушарах проверили более 300 иностранцев.

Артемий Чулков