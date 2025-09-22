В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, гроз и града

В Санкт-Петербурге 22-23 сентября введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ливнями, ветром, грозами и градом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Желтый» уровень опасности действует с 5:00 понедельника, 22 сентября, до 19:00 следующего дня из-за ливней, гроз и града. С того же часа 22 сентября до 6:00 вторника, 23 сентября, — из-за сильного ветра с порывами до 15–18 м/с.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха 22 сентября в Петербурге — от +16 до +18 градусов. В Ленинградской области — от +13 до +18 градусов, на востоке региона — до +21 градуса. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы. Во вторник, 23 сентября, ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 сентября ожидается усиление ветра местами до 23 м/с.

Артемий Чулков