Александр Векслер вновь стал врио главы Центрального района Петербурга

Пост врио главы Центрального района Санкт-Петербурга вновь занял Александр Векслер. Информация об этом появилась на сайте Смольного 22 сентября.

Александр Векслер сменил на должности врио главы районной администрации Максима Романцова, который летом 2025 года занял ее вместо самого господина Векслера. При этом главой Центрального района числится Елена Разумишкина (ранее — Елена Федорова), которая сейчас находится в декретном отпуске.

По данным сайта городского правительства, Александр Векслер курирует работу курирует работу отделов социальной защиты населения, здравоохранения, закупок, а также сектора по обслуживанию зданий в Центральном районе районе.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что Беглов назначил новых глав администраций Адмиралтейского и Колпинского районов.

Артемий Чулков