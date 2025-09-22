Несколько банков подали банкротные иски «Волосовскому комбикормовому заводу»

В сентябре 2025 года Сбербанк и ПСБ подали иски о банкротстве к ООО «Волосовский комбикормовый завод». Об аналогичном намерении сообщал «Московский кредитный банк», пишет «Деловой Петербург».

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, размер требований по последнему иску Сбербанка составляет 83,9 млн рублей. ПСБ требует взыскать 82,2 млн рублей. Суммарные требования банков к предприятию в этом году, по данным Rusprofile, достигли 560 млн рублей. Все иски касаются неисполнения обязанностей по кредитам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Unicredit подал иск о взыскании имущества владельцев ТРК «Радуга».

Артемий Чулков