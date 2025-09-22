Училище им. Римского-Корсакова не могут отремонтировать из-за установления владельцев

В здании Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова не могут провести капремонт из-за проблем с разграничением собственников. Об этом сообщили 22 сентября в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга (КСП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трещина в стене здания Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова

Фото: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга Трещина в стене здания Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова

Фото: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга

Дом по адресу: переулок Матвеева, 1А был построен в начале XX века и ни разу не ремонтировался. Сейчас, помимо музыкального училища, там также располагается Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Поскольку вопрос собственности двух учреждений на здание не разрешен, провести в нем капитальный ремонт невозможно. «В ходе мероприятия для анализа сложившейся ситуации будут направлены запросы в соответствующие инстанции»,— заявили в КСП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге проведут капитальный ремонт здания СПбГЭУ на канале Грибоедова.

Артемий Чулков