Комиссия ЗакСа поддержала инициативу о праве нарушать тишину ради религиозных обрядов

Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект депутатов от «Единой России» о праве религиозных учреждений нарушить тишину по утрам в выходные дни и праздники. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Действующая редакция закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» разрешает нарушать тишину проведении религиозных обрядов в рамках канонических требований конфессий ночью. Это право не распространяется на действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 08:00 до 12:00.

Депутаты предлагают отменить это исключение, ссылаясь на религиозные традиции, в том числе колокольный звон, который используется для призыва христиан к богослужению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что законопроект об освобождении церквей от штрафов за шум колоколов по утрам внесли в парламент Петербурга.

Артемий Чулков