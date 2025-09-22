Комиссия ЗакСа поддержала инициативу о праве нарушать тишину ради религиозных обрядов
Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект депутатов от «Единой России» о праве религиозных учреждений нарушить тишину по утрам в выходные дни и праздники. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Действующая редакция закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» разрешает нарушать тишину проведении религиозных обрядов в рамках канонических требований конфессий ночью. Это право не распространяется на действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 08:00 до 12:00.
Депутаты предлагают отменить это исключение, ссылаясь на религиозные традиции, в том числе колокольный звон, который используется для призыва христиан к богослужению.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что законопроект об освобождении церквей от штрафов за шум колоколов по утрам внесли в парламент Петербурга.