КГИОП разрешил построить новый БЦ на участке рядом с Левашовским хлебозаводом

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга выдал положительное заключение по проекту строительства нежилого здания на Левашовском проспекте, 13, лит. И.

Как сообщили в КГИОП, строительство планируется на земельном участке с кадастровым номером: 78:07:0003202:1312. В настоящее время там располагаются нежилые административные здания 1984 и 1985 годов постройки. Объектами культурного наследия они не являются и не относятся к числу исторических. Проектом предусмотрен их демонтаж, отметили в комитете.

На указанной территории предполагается построить новый бизнес-центр, проект которого разработало ООО «Архитектурное бюро «А.Лен». При разработке проектных решений авторам пришлось учитывать стилистические особенности объектов культурного наследия и среды. В КГИОП напомнили, что в этой локации действуют ограничения по высотности застройки — рядом с участком, где собираются возвести БЦ, находятся объекты культурного наследия регионального значения: «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых» и Левашовский хлебозавод.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что бизнес-центр на Суворовском проспекте в центре Петербурга выставили на продажу за полмиллиона рублей.

Андрей Цедрик