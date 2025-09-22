РЖД перечислили Петербургу и области 6,5 млрд рублей в виде налогов с начала года

По итогам восьми месяцев текущего года ОАО РЖД перечислило в виде налогов в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 11,4 млрд рублей. Такие цифры назвали 22 сентября в пресс-службе ОЖД.

Наибольшие налоговые отчисления направлены в городскую казну Санкт-Петербурга — 3,2 млрд рублей и в бюджет Ленинградской области — 3,3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

За январь-август 2025 года в бюджеты регионов СЗФО также перечислено: Республики Карелия — 1,5 млрд рублей, Мурманской области — 1 млрд, Тверской области — более 1,1 млрд, Псковской области — 563 млн, Новгородской области — 623 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вокзальные комплексы Санкт-Петербурга по итогам восьми месяцев текущего года обслужили около 26,7 млн пассажиров.

Андрей Цедрик