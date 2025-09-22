Дочерняя структура «Газпрома» арендовала офис площадью 2,5 тыс. кв. м в Петербурге

«ГЭХ Инжиниринг», входящая в группу компаний ПАО «Газпром», арендовала 2,5 тыс. кв. м офисных помещений в бизнес-центре класса B+ Forest в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Ъ-СПб» компания Maris, выступившая брокером сделки.

Бизнес-центр Forest

Фото: Сайт bcinform.ru

Фото: Сайт bcinform.ru

По данным Rusprofile, основным видом деятельности «ГЭХ Инжиниринг» является строительство электростанций. Выручка компании в 2024 году составила 13 млрд рублей, чистый убыток — 3,4 млрд рублей.

«Сделка подтверждает устойчивый тренд на переезд крупных структур Газпрома из Москвы в Санкт-Петербург»,— считает партнер и директор департамента офисной недвижимости компании Maris Елена Кашунцова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Стройметиз» арендовала 11 тыс. кв. м складов в промзоне «Уткина Заводь».

Артемий Чулков