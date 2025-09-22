И. о. председателя Верховного суда: переезд в Петербург может состояться в 2027 году

Верховный суд РФ может переехать в Санкт-Петербург во второй половине 2027 года, заявил исполняющий обязанности председателя учреждения Юрий Иваненко на XIII Международном юридическом форуме стран АТР. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

«С учетом текущей ситуации мы надеемся, что это может произойти ориентировочно в 2027-2028 годах. Самое раннее — во второй половине 2027 года»,— приводит издание слова господина Иваненко о переезде в город на Неве.

Сроки строительства Судебного квартала, в котором должен разместиться Верховный суд, уже несколько раз сдвигались, в последний раз — в 2024 году, до 2028 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость проекта выросла почти на 20 млрд рублей.

Артемий Чулков