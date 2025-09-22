Unicredit подал иск о взыскании имущества владельцев ТРК «Радуга»

«Юникредит банк» (входит в группу Unicredit) подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к холдингу Ralmir Holding B.V., которому принадлежит торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Радуга». С ответчика хотят получить 827,4 млн рублей долга с обращением взыскания на заложенное имущество, пишут «Ведомости».

Заявление истца приняли к производству в начале сентября. Следующее заседание по делу пройдет 29 октября.

Согласно ЕГРН, в 2019 году банк заключил с компанией три ипотечных договора: два — на строения ТРК «Радуга» общей площадью 124 тыс. кв. м и один — на участок 25 га. Сроки действия договоров истекли в феврале 2025 года, однако обременения с объектов комплекса так и не были сняты. По данным издания, в ноябре 2024 года, а также в январе и июне текущего года компании заключили дополнительные соглашения, но их детали неизвестны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что банк «Санкт-Петербург» через суд взыскал миллионные долги по кредиту с ТРК «Радуга».

Артемий Чулков