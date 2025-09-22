Сады и парки Петербурга закрыли для посетителей из-за штормового предупреждения

Вечером 22 сентября сады и парки Петербурга закрыли для посещения в связи с объявленным в городе штормовым предупреждением. Комитет по благоустройству дал поручение дорожным и садово-парковым предприятиям обеспечить полную готовность к оперативной ликвидации последствий непогоды, сообщили в ведомстве.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Согласно прогнозам, сегодня Петербург накроет серьезный шторм. Скорость ветра уже достигает опасных значений, поэтому сады, имеющие ограждения, закрыты, отметили в комблаге. В силу того, что доступ на все территории зеленых насаждений в городе ограничить невозможно, петербуржцев просят воздержаться от их посещения.

Все дорожные и садово-парковые учреждения и организации, а также ГКУ «Курортный лесопарк» работают в понедельник в усиленном режиме для обеспечения безопасности и мгновенного реагирования на любые ЧП на улицах, в парках и городских лесах, подчеркнули также в комитете по благоустройству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 22-23 сентября в Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с ливнями, ветром, грозами и градом. При этом в дирекции КЗС успокоили, что наводнение из-за североатлантического циклона «Бернвард», несмотря на повышение уровня воды, городу не угрожает.

Андрей Цедрик