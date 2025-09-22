Прокуратура требует вернуть государству Петербургский университет профсоюзов

Генеральная прокуратура 22 сентября подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Об этом стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза

Ответчиками по иску выступают Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, в качестве третьего лица привлекается в том числе ректор вуза Александр Запесоцкий.

Надзорное ведомство отмечает, что ФНПР и Александр Запесоцкий отступили от запрета на смену социального профиля учебного учреждения и перевели деятельность университета на коммерческую основу, а после этого с помощью суда легализовали незаконный захват публичной собственности на имущество ВУЗа.

Подробнее о требованиях генпрокуратуры — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».

Артемий Чулков